Son dönemdeki fiziksel değişimiyle dikkat çeken Ayça Erturan, diyetisyene gitmeden 20 kilo vermeyi başardığını açıkladı.

Erturan, kilo verme sürecinde izlediği yöntemi şöyle anlattı: “Yemedim, içmedim. Restoranların önünden geçerken kafamı çeviriyorum ve kokuların burnuma gelmesini engelliyorum. Eski fotoğraflarıma bakınca ‘Kim o kız?’ diyorum. Doğum sonrası yenilenmem gerekiyordu ve aralıklı oruç yöntemi ile 20 kilo verdim.”

"Hollywood bizi beklemiyor"

Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile evli olan Erturan, Amerika’ya gitme planları hakkında da bilgi verdi. "Bir ayağım eşimin işleri nedeniyle Los Angeles’ta olacak. Güzel işler başaracağız. Menajerim ile orada görüşmeler yapacağım" dedi. Türk oyuncuların tipolojisinin Hollywood’da cazip olduğunu belirten Erturan, “Hollywood bizi beklemiyor, çünkü orada birçok yetenekli insan var. Bizim aksanımız onlara farklı geliyor ve bu bizi öne çıkarıyor. Güzel bir yolculuk başlayacak” şeklinde konuştu.