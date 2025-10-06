Borsa İstanbul’da bilişim sektöründeki şirketler arasında ciddi değerleme farklılıkları göze çarpıyor. Dof Robotik Sanayi, defter değerinin 59 katı fiyatla işlem görerek sektörde zirveye yerleşti.

Sektörde büyük değerleme farkları

Borsa İstanbul verilerine göre bilişim ve teknoloji şirketleri arasında piyasa değerleri ve PD/DD (Fiyat / Defter Değeri) oranlarında büyük farklar bulunuyor. Sektördeki en yüksek değerleme oranı 59,34 ile Dof Robotik Sanayi’ye ait.

Şirketler bazında performans

Dof Robotik Sanayi (#DOFRB): 23,1 milyar TL piyasa değeri, 59,34 PD/DD oranı ile sektörün zirvesinde.

Mia Teknoloji (#MIATK): 20,6 milyar TL piyasa değeri, 3,46 PD/DD oranı.

Pasifik Teknoloji (#PATEK): 18,3 milyar TL piyasa değeri, 15,28 PD/DD oranı ile yüksek çarpan grubunda.

Odine Teknoloji (#ODINE): 17,2 milyar TL piyasa değeri, 8,54 PD/DD oranı.

Bin Ulaşım Teknolojileri (#BINBN): 15,8 milyar TL piyasa değeri, 8,02 PD/DD oranı.

Logo Yazılım (#LOGO): 15,7 milyar TL piyasa değeri, 5,15 PD/DD oranı.

Hitit Bilgisayar (#HTTBT): 14,9 milyar TL piyasa değeri, 5,86 PD/DD oranı.

ATP Yazılım (#ATATP): 13,4 milyar TL piyasa değeri, 4,24 PD/DD oranı.

Ingram Bilişim (#INGRM): 10,4 milyar TL piyasa değeri, 5,59 PD/DD oranı.

Reeder Teknoloji (#REEDR): 10,1 milyar TL piyasa değeri, 1,39 PD/DD oranı.

Değerleme farklarının sebepleri

Uzmanlar, bilişim sektöründe şirketlerin teknolojik altyapı, Ar-Ge yatırımları, büyüme potansiyeli ve ürün çeşitliliğinin PD/DD oranlarında büyük etkisi olduğunu belirtiyor.