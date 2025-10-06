MGM’nin tahminlerine göre, 6 Ekim Pazartesi günü İzmir’de akşam saatlerinden itibaren yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklığı gece 19 dereceye kadar düşerken, nem oranı yüzde 81-91 arasında değişecek. Yağışların özellikle akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteorolojik uyarılara göre, siklon dalgasının etkisi gece boyunca sürecek ve sağanak yağışın zaman zaman etkisini artırması öngörülüyor.

Yarın İzmir’de hava durumu

MGM verileri, 7 Ekim Salı günü de sağanak yağışın devam edeceğini gösteriyor. Sıcaklıkların daha da düşmesi beklenirken, yağışların sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle İzmir’de dışarı çıkacak vatandaşların şemsiye ve yağmurluk gibi önlemler alması öneriliyor.

Marmara ve İstanbul’da hava durumu

Yunanistan’dan gelen siklon dalgası sadece İzmir’i değil, Marmara bölgesini de etkisi altına alacak. İstanbul’da bugün sabah saatlerinde hava ılık olsa da, yarın gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. AKOM uyarılarına göre sıcaklıklar 12 dereceye kadar düşecek ve kış aylarının serinliği hissedilmeye başlanacak. Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de ise akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağışlar görülebilecek.

Genel hava durumu tahmini

Ülke genelinde kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Kocaeli, Yalova ile Bursa çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Bu meteorolojik koşulların özellikle tarım ve ulaşım üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.

İzmir ve çevresinde yaşayanların ani sel, su birikintisi ve kaygan zemin riskine karşı dikkatli olması öneriliyor. Ayrıca, soğuk ve yağışlı havayla birlikte trafik yoğunluğu ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği için sürücülerin tedbirli davranması gerekiyor.

İzmir’de bugünden başlayarak etkili olacak bu yağışlar, Ege Bölgesi genelinde birkaç gün sürecek ve sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesine neden olacak.