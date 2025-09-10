Borsa İstanbul, Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) hisselerinin 11 Eylül 2025 itibarıyla Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacağını duyurdu. Şirket, borsada 9 farklı endekse dahil olacak ve fiili dolaşımdaki pay oranı %29 olarak hesaplanacak.

Halka arz ve endeks bilgileri

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, Dof Robotik hisselerinin şu endekslere dahil edileceği bildirildi:

BIST Tüm (XTUMY)

BIST Tüm-100 (XUTUM)

BIST Yıldız (XYLDZ)

BIST Halka Arz (XHARZ)

BIST Katılım Tüm (XKTUM)

BIST Teknoloji (XUTEK)

BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı (XTKJS)

BIST Bilişim (XBLSM)

BIST İstanbul (XSIST)

Şirket pay sayısı 155.000.000 olarak belirlenirken, fiili dolaşımdaki pay oranı %29 olarak kaydedildi.

Endeks değişiklikleri

11 Eylül 2025 tarihinden itibaren Dof Robotik, yukarıda belirtilen endekslere dahil olacak ve herhangi bir endeksten çıkarılma söz konusu olmayacak. Bu adım, DOFRB hisselerinin Borsa İstanbul’daki görünürlüğünü artıracak ve yatırımcılar için daha erişilebilir hale getirecek.