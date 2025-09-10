Üniversitelerin açılmasıyla birlikte yasa dışı bahis ve kumar organizasyonlarında yeni bir yöntem ortaya çıktı. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların sahte burs siteleriyle öğrencileri kandırarak açtırdıkları banka hesaplarını yasa dışı gelirlerin transferinde kullandığını açıkladı.

Prof. Dr. Kırık, popüler vakıf ve derneklerin birebir taklit edilerek burs başvurusu toplandığını, öğrencilerden kimlik fotoğrafı ve banka hesabı istendiğini belirtti. Bu hesapların kontrolünün dolandırıcıların eline geçtiğini ifade eden Kırık, öğrencilerin farkında olmadan suç zincirine dahil olabileceğini söyledi.

Sponsorlu reklamlarla öğrencilere ulaşılıyor

Dolandırıcıların sosyal medyada sponsorlu reklamlarla özellikle 18-19 yaş grubunu hedef aldığını belirten Kırık, sahte siteler üzerinden öğrencilerin Telegram ve WhatsApp gruplarına yönlendirildiğini vurguladı.

Kimlik bilgisi isteyen siteler güvenilir değil

Prof. Dr. Kırık, gerçek vakıf ve derneklerin genellikle “org.tr” veya “com.tr” uzantılı siteler kullandığını hatırlattı. Kimlik fotoğrafı isteyen, WhatsApp ya da Telegram üzerinden başvuru alan sitelerin kesinlikle güvenilir olmadığını söyledi.

“Savcılığa başvurun” uyarısı yapıldı

Dolandırıcılık mağduru olan öğrencilerin vakit kaybetmeden Cumhuriyet savcılıklarına başvurması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kırık, aksi halde öğrencilerin sadece burs umutlarını değil özgürlüklerini de riske atabileceğini ifade etti.

Güvenilir siteler nasıl anlaşılır?

Prof. Dr. Kırık, öğrencilerin dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıraladı: