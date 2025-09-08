Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) halka arz sonuçları açıklandı. Şirketin 3-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama sürecine yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arzda 340.447 bireysel yatırımcıya hisse dağıtımı yapıldı.

Bireysel yatırımcıya 80 lot

DOFRB halka arzında bireysel yatırımcılara 80 lota kadar pay dağıtıldığı belirtildi. Yüksek başvurulu bireysel yatırımcılar ise taleplerinin %7,73’ü oranında hisse alabildi.

Halka arz büyüklüğü 2 milyar TL’yi aştı

Halka arzda birim fiyat 45 TL olarak açıklanmıştı. 45.000.000 TL nominal değerli payın tamamı satıldı ve halka arz büyüklüğü 2 milyar 25 milyon TL olarak gerçekleşti.

3,13 kat talep geldi

Toplamda halka arz edilen miktarın 3,13 katına denk gelen 140,9 milyon TL nominal değerli pay talebi toplandı.

Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,84 katı

Yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edilen payların 12,93 katı

Yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan payların ise 2,20 katı talep gördü.

Borsada işlem görecek

Dof Robotik paylarının bu hafta Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Halka arzda %5’ten fazla pay alan yatırımcı bulunmadığı da açıklandı.