SASA Polyester Sanayi A.Ş., sermaye piyasalarında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, beş yıl vadeli ve toplamda 500 milyon euroya kadar Paya Dönüştürülebilir Tahvil (Convertible Bond) ihracı kararı aldığını duyurdu.

KAP’a açıklama yapıldı

SASA’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, ihraç süreci Esas Sözleşme’nin “Çeşitli Menkul Değerler Çıkarılması” başlıklı 10. maddesi kapsamında yürütülecek.

Yalnızca yurt dışına satış

Tahvillerin tamamı yalnızca yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara satılacak. Şirketin bu hamlesi, uluslararası piyasalardaki fonlama kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Paya dönüştürülebilir tahvil nedir?

Paya dönüştürülebilir tahvil, belirli koşullar altında şirket hisselerine dönüştürülebilen borçlanma aracı olarak biliniyor. Bu yöntem şirketlere finansman sağlarken, yatırımcılara da hisse senedi potansiyelinden faydalanma imkânı sunuyor.