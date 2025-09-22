Borsa İstanbul’un yeni halka arzlarından DOF Robotik (DOFRB), halka arz fiyatı 45 TL’den işlem görmeye başladıktan sonra sekizinci gününde de tavan serisini sürdürdü. Hisse fiyatı 96,25 TL’ye yükseldi.

Halka arz sonrası yükseliş

DOFRB hisseleri, 11 Eylül’de işlem görmeye başladığında yüzde 10 artışla 49,50 TL’den kapandı. Sonraki günlerde küçük geri çekilmeler yaşansa da alımların yoğunlaşmasıyla tavan seviyelerinde kapanışlar devam etti.

Bugün kısa süreli 85,65 TL seviyesine kadar gerileyen hisse, güçlü talep sayesinde tekrar tavan fiyatına ulaştı.

Yabancı yatırımcı ilgisi ve BofA etkisi

Yatırımcı raporlarına göre, Bank of America (BofA) üzerinden yapılan alımlar, hisseye olan güvenin artmasında etkili oldu. Yabancı yatırımcı ilgisinin artması, şirketin halka arz sonrası performansını daha da dikkat çekici hale getirdi.

DOF Robotik’in faaliyet alanları

2006 yılında kurulan DOF Robotik, eğlence ve tema parklarına yönelik robotik teknolojiler geliştiriyor.

Portföyünde bulunan ürünler arasında:

Sürükleyici tüneller

Panorama ve kubbe tiyatroları

XD-4D sinemalar

VR/AR tabanlı atraksiyonlar

Etkileşimli simülasyonlar

yer alıyor. Şirket bugüne kadar 500’ün üzerinde projeye ürün kurulumu gerçekleştirdi. Ürünlerinin yüzde 90’ından fazlası ihraç ediliyor ve 60’tan fazla ülkeye satış yapılıyor; ABD öne çıkan pazarlar arasında yer alıyor.