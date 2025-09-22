DPÜ Çevre Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇESAUM) tarafından organize edilen programa; Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Eray Acar, Genel Sekreter Yusuf Çetin, ÇESAUM Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Önder ve akademisyenler katıldı.

Törende, üniversiteye 100’ün üzerinde dış mekan atık kutusunun teslim edildiği açıklandı.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak konuşmasında, Sıfır Atık Projesi’nin 2017’de başlatıldığını, 2019’da ise 11. Kalkınma Planı ile ülke politikası haline geldiğini belirterek, “Türkiye, bu süreçte hem yasal düzenlemeler hem de uluslararası platformlardaki etkinliğiyle örnek gösterilen bir ülke haline geldi” dedi.

Kızıltoprak, projeye öncülük eden BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Üyesi Emine Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ve ÇESAUM’a teşekkür etti.

Törenin ardından kutular, üniversite yerleşkelerinde belirlenen alanlara yerleştirilmek üzere teslim alındı.