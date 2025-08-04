Ege Orman Vakfı ile Uluslararası Lions Dernekleri 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu’nun ortaklaşa yürüttüğü “Dünya Hepimizin” Projesi, çocuklara doğa bilinci kazandırmayı amaçlıyor. Projenin ilk eğitimi, Bahar Lions Kulübü adına Filiz Sın’ın katkılarıyla, İzmir-Menderes’teki Ege Orman Vakfı Ekoloji Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İlk eğitimde biyomimikri temelli uygulamalar yapıldı

Ders Dünyası Kurs Merkezi İlkokulu öğrencileri, Ege Orman Vakfı eğitmenleri eşliğinde biyomimikri temelli atölye ve istasyonlara katıldı. Çocuklar bu istasyonlarda eğlenerek öğrenme fırsatı buldu. Eğitim kapsamında sınıf içi ve doğa içi etkinliklerle; ağaçların yapısı, bitki örtüsünün özellikleri ve doğadaki döngü hakkında bilgiler verildi.

Katılımcılar doğa bilinci kazandı

Eğitim sayesinde çocuklar, ekosistemin nasıl işlediğini ve doğanın korunmasının neden önemli olduğunu uygulamalı şekilde öğrendiler. Etkinlikte, çocuklara sadece bilgi verilmekle kalınmadı, aynı zamanda doğayla bağ kurmaları da teşvik edildi.

Proje paydaşları eğitimde bir araya geldi

Programa; Lions 118-R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Arif Çorapçıoğlu, Bahar Lions Kulübü Başkanı Şefkat Kuyumcu, katkı sağlayan Filiz Sın, kulüp üyeleri ve Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili katıldı.

“Dünya Hepimizin” mottosuyla farkındalık yayılıyor

Ege Orman Vakfı ve Lions 118-R Yönetim Çevresi Federasyonu’nun öncülüğünde yürütülen bu çevre odaklı sosyal sorumluluk projesiyle, çocuklara erken yaşta doğa sevgisi ve çevre koruma bilinci kazandırılması hedefleniyor. Proje, ilerleyen süreçte farklı okullarda devam edecek yeni eğitimlerle büyümeyi sürdürecek.