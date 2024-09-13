Güney Asya'da muson sezonunun etkisiyle meydana gelen şiddetli yağışlar ve Yagi Tayfunu'nun neden olduğu sel ve toprak kaymaları bölgedeki ülkelerde büyük yıkıma neden oldu. Vietnam, Tayland, Myanmar ve Laos’ta yüzlerce kişi hayatını kaybederken, kayıpların bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Resmi verilere göre, son bir ayda Vietnam’da en az 233, Tayland’da 33 ve Myanmar’da 19 kişi hayatını kaybetti.

Meteoroloji uzmanları, şiddetli yağışların ay sonuna kadar devam edeceğini bildirirken, yetkililer vatandaşları önlem almaları ve tahliye işlemlerine katılmaları için uyarıyor.

Vietnam’da felaketin bilançosu ağırlaşıyor

Yagi Tayfunu'nun en çok vurduğu ülkelerden biri olan Vietnam'da ölü sayısı 233’e yükseldi, 103 kişi hâlâ kayıp ve en az 800 kişi yaralı. ABD, Avustralya ve Güney Kore, Vietnam’a insani yardım gönderdiklerini açıkladı.

Myanmar’da 53 bin hane tahliye edildi

Myanmar’da sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a ulaşırken, 53 binden fazla hane tahliye edildi. Başkent Naypyidaw’da uçuşlar iptal edilirken, demiryolları ve otoyollar sular altında kaldı.

Tayland ve Myanmar arasındaki sınır nehri taştı

Mae Sae Nehri’nin taşması nedeniyle Tayland ve Myanmar arasındaki sınır şehirleri sular altında kaldı. Her iki ülkenin askeri birlikleri, arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veriyor.

Tayland Başbakanı afet bölgesini ziyaret etti

33 kişinin hayatını kaybettiği Tayland’da Başbakan Paetongtarn Shinawatra, afet bölgesine yaptığı ziyarette, hükümetin 7 bakanlıkla koordineli olarak çalıştığını ve mahsur kalan vatandaşların tahliyesine öncelik verildiğini belirtti.