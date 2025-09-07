İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda ziyaret saatleri değişiyor. 8 Eylül Pazartesi gününden itibaren park 09.00-17.00 arasında ziyarete açık olacak. 20 Ekim’de başlayacak kış saati uygulamasıyla ise kapanış saati 16.00’ya çekilecek.

8 Eylül’den itibaren yeni düzenleme

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan İzmir Doğal Yaşam Parkı, yaz sezonunun sona ermesiyle ziyaret saatlerini yeniden düzenliyor. 8 Eylül’den itibaren pazartesi günleri dışında haftanın altı günü 09.00-17.00 arasında açık olacak park, saat 17.00’de girişlere kapanacak. Ziyaretçilere alandan çıkmaları için 18.30’a kadar süre tanınacak.

20 Ekim’de kış saati başlıyor

Park sakinlerinin kış hazırlıklarıyla birlikte ziyaret saatleri de kısalıyor. 20 Ekim Pazartesi gününden itibaren kış saati uygulamasına geçilecek. Buna göre park, 09.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Son ziyaretçi çıkışı ise 17.30’da tamamlanacak.