Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz piyasasında abonelik işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeyi hazırladı. Taslağa göre, aboneler hem ödeme kolaylığına kavuşacak hem de dar gelirli vatandaşlara özel muafiyetler getirilecek.

Taslak yürürlüğe girdiğinde, doğalgaz bağlantı bedelinin taksit sayısı mevcut 3’ten 12’ye kadar çıkarılacak. Ortalama 7.500 TL olan bağlantı bedeli, artık 2 ila 12 eşit taksit halinde ödenebilecek.

Teminat bedeli muafiyeti ve iade

Yeni düzenleme ile mevcut 3.216 TL güvence bedeli, 65 yaş aylığı alan veya sosyal yardım kapsamında olan abonelerden artık tahsil edilmeyecek. Daha önce bu bedeli ödemiş olan tüketicilere ise söz konusu tutar 12 ayda eşit taksitlerle iade edilecek.

Ayrıca, aynı dağıtım bölgesinde farklı bir adrese taşınan abonelerden yeniden güvence bedeli alınmayacak. Bu abonelerin mevcut aboneliklerinden doğan iade işlemleri tamamlandıktan sonra, varsa ek tutarlar faturalara taksitli şekilde yansıtılacak.

Yürürlüğe giriş tarihi

Taslağın kısa süre içinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece doğalgaz aboneliklerinde hem ödeme kolaylığı sağlanacak hem de dar gelirli vatandaşlar koruma altına alınacak.