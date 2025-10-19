Elektrikte uygulanan modele benzer şekilde, doğalgaz tarifesi artık gelir düzeyi ve tüketim miktarına göre belirlenecek.

Yeni sistemde yüksek gelir grubundaki haneler devlet desteği kapsamı dışında kalacak.

Bakanlık, bu değişiklikle birlikte enerji sübvansiyonlarının daha adil bir şekilde dağıtılmasını hedefliyor.

İklim farkı dikkate alınacak

Kademeli sistem belirlenirken illerin iklim koşulları da hesaba katılacak.

Kışın sert geçtiği bölgelerde yaşayan vatandaşlar için özel tüketim sınırları uygulanacak.

Her il için ortalama tüketim belirlenecek, bu sınırın üzerinde doğalgaz kullanan haneler ise destek kapsamı dışında kalacak.

850 milyar liralık enerji desteği yükü

Bakanlık verilerine göre devletin elektrik ve doğalgazda sağladığı toplam destek 600 milyar lirayı buldu.

Borçlanma finansmanı da dahil edildiğinde enerji desteklerine ayrılan toplam kaynak 850 milyar liraya ulaştı.

Hâlihazırda doğalgazda uygulanan sübvansiyon oranı yüzde 60 civarında.

İl bazında tüketim sınırları

Yeni sistemde tüketim sınırları şehirlere göre farklı olacak.

Ekonomim’in aktardığı bilgilere göre:

Ankara: 180 metreküp ortalama esas alınacak, 270 metreküp üzeri destek dışı

İstanbul: 155 metreküp ortalama, 230 metreküp üzeri destek dışı Altın rekor tazeledi: Uzmanlar “Yükseliş balon değil” dedi İçeriği Görüntüle

Erzurum: 230 metreküp ortalama, 345 metreküp üzeri destek dışı

Bu sınırların üstünde tüketim yapan haneler devlet desteği alamayacak.

Yüzde 84 etkilenmeyecek

Bakanlık, düzenleme yürürlüğe girdiğinde hanelerin yaklaşık yüzde 84’ünün mevcut destekten etkilenmeyeceğini belirtiyor.

Yüksek gelirli ve yüksek tüketim yapan yüzde 16’lık kesim ise artık destek dışında kalacak.

Destekten çıkarıldığını düşünen vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurarak gelir durumlarının yeniden değerlendirilmesini talep edebilecek.

Yeni sistemle birlikte doğalgaz faturalarında aylık tüketim miktarları da şeffaf biçimde gösterilecek.