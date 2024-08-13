Ankara merkezli Doğan Jeotermal Şirketler Grubu, Romanya’nın Buzau kentinde önemli bir yatırım yapma kararı aldı. 34 yıllık deneyimiyle tanınan firma, Yalçın Boru markasıyla Romanya'da ön izolasyonlu borular ve ek parçalarının üretimini başlatacak.

Doğan Jeotermal Şirketler Grubu, Romanya'nın Buzau kentinde Yalçın Boru Romania SRL adında yeni bir şirket kurdu. Bu yatırım, 10 milyon euro tutarında olup, ön izolasyonlu borular ve ek parçalarının üretimini hedefliyor. Yatırımın ilk aşamasında, yüksek kapasiteli üretim tesislerinin kurulması planlanıyor.

Tolgay Benderli'den açıklamalar

Doğan Jeotermal Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Tolgay Benderli, 1990 yılından bu yana yenilenebilir enerji, elektrik ve ısı enerjisi üretimi alanında mühendislik ve anahtar teslimi üretim hizmetleri sunduklarını belirtti. Benderli, Yalçın Boru’nun Romanya ve Avrupa Birliği başta olmak üzere dünya genelinde 50'den fazla ülkeye ihracat yaptığını vurguladı.

Romanya’nın ticaret ve iş merkezi rolü

Tolgay Benderli, Romanya'nın Doğu Avrupa ve Balkanlar’ın en önemli ticaret ve iş merkezi konumunda olduğunu belirtti. Özellikle Bükreş ve diğer şehirlerdeki mevcut bölgesel ısıtma sistemlerinin yüksek kapasitesinin, Romanya’yı Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden biri haline getirdiğini ifade etti.

Bükreş’te düzenlenen yatırım toplantısına Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Buzau Belediye Başkanı Constantin Toma, Bükreş Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri M. Naci Akdoğan, TİAD Başkan Yardımcısı Gürsel Öztürkmen, Doğan Jeotermal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Doğan, Yalçın Boru Genel Müdürü Ali Sarıkaya ve Romanya Bölgesel Isıtma Müteahhitler Birliği yetkilileri katıldı. Toplantıda yatırımın detayları ve gelecekteki hedefler hakkında bilgiler paylaşıldı.