Diyarbakır’da rezidans inşaatının 13‘üncü katından düşen asansör montaj ustası Ahmet Çelik (25), hayatını kaybetti.
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde montaj ustası Ahmet Çelik, 13 katlı binanın son katında çalışırken dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrolünde Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Çelik’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: DHA