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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çelik’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ömür Gedik, Joe'yu sahiplenerek sokak hayvanlarına umut oldu!

Ömür Gedik, Joe'yu sahiplenerek sokak hayvanlarına umut oldu!

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