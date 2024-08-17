İYİ Parti Genel Başkanı ve aynı zamanda İzmir Milletvekili de olan Sayın Müsavat Dervişoğlu İzmir’de yaşanan yangın felaketleri ile ilgili özel olarak görevlendirdiği heyeti İzmire gönderdi.

Genel Başkan Yardımcıları Sn. Ümit Özlale ve Sn. Hasan Toktaş, Milletvekilleri Sn. Lütfullah Kayalar, Sn. Hüsmen Kırkpınar ve Sn. Selçuk Türkoğlu'ndan oluşan heyete İzmir İl Başkanı Sn. Ülkü Doğan , İl Teşkilatı eşlik etti.

İlk olarak yaşanan felaket ile ilgili bilgi almak üzere İzmir Valisi Sn. Süleyman Elban'dan ve AFAD İzmir İl Başkanlığı ile Kriz merkezinde istişarelerde bulunan heyet daha sonra Doğançay köyünde yangından etkilenen vatandaşlar ve muhtar Arzu Nisan ile bir araya geldiler.

Doğançay Mahallesi muhtarı Arzu Nisan, Ege TV'ye konuştu. Çok çabaladığını ama yapamadığını söyleyen Nisan, vatandaşlarının yüzüne bakamadığını belirtti. Nisan," Şu anda ciğerlerimiz yanıyor. Biz elimizden geleni yaptık, çabaladık. Gece çıkan yangın, yaşadığımız olumsuzluklar, anlayamadık. Geç kalınma var, tekrar söylüyorum. Geç kalınmasaydı, şimdi buralar yanmazdı. Ben şu an vatandaşımın gözünün içine bakamıyorum, karşımda bir çocuk var daha yeni bebeği oldu. Ama evi yandı. Bakamıyorum, çok çabaladım. İlk önce mahallemden özür diliyorum, 'Her şeyi başaran Arzu' yapamadı. Çok çabaladım." cümlelerini paylaştı.