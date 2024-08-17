Eski Tarım Bakanı, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, İzmir'e gelerek yangınla ilgili görüşmeler yaptığını açıkladı. Ege TV'ye verdiği açıklamalarda kendi partisinin milletvekilleri dışında İzmir Valisi, AFAD İl Başkanı ve yangının ana merkezlerinden biri olan Doğançay Mahallesi'nin muhtarı ile görüşmeler gerçekleştiğini belirtti.

Kayalar, sözlerine şu şekilde devam etti, "Bu orman yangınlarıyla ilgili, bugün de İzmir'de çok değerli İzmir milletvekillerimizle ve genel merkezimizden görevli milletvekilleri olarak, İzmir'deki Sayın Vali, AFAD İl Başkanı ve diğer yetkililerle görüşmeler yaptık sabahtan itibaren. İzmir'de, Doğançay mahallemizde değerli muhtarımız ve Doğançay sakinleriyle birlikte de burada incelemelerde bulunduk."

İzmir'de 15 Ağustos'ta başlayan yangın hala devam etmekte. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Yamanlar'daki yangında gün içinde değişmekle birlikte 3 uçak, 15 helikopter, 60 arazöz ve 390 personelin çalışmaya devam ettiğini, Aydın'da da 7 uçak 15 helikopter, 62 kara aracı ve yaklaşık 368 personelin görev aldığını, bunların yanı sıra valiliklerin, diğer kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimlerinin desteklerinin olduğunu kaydetti.