Elektrik enerjisini depolayan piller, günlük yaşamda vazgeçilmez bir yer tutuyor. Ancak, bu pillerin yanlış bir şekilde atılması çevre kirliliğine neden oluyor. Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından başlatılan atık pil toplama kampanyası, bu sorunun önüne geçmeyi amaçlıyor.

Pillerin tehlikesi

Piller, ağır metaller ve kimyasallar içerir. Kontrolsüz bir şekilde çöpe atıldıklarında toprağa ve yeraltı sularına karışarak ciddi bir kirliliğe neden olurlar. 1990 öncesi kullanılan pillerde cıva gibi zehirli maddeler mevcuttu, fakat günümüzde düğme pillerde hala kullanılmaya devam ediyor. Bu nedenle, atık pillerin dikkatlice toplanması ve doğru şekilde bertaraf edilmesi hayati önem taşıyor.

Kadmiyum ve sağlık riskleri

Nikel-kadmiyum (Ni-Cd) piller, insan sağlığını tehdit eden kadmiyum maddesini barındırıyor. Bu pillerin çöpe atılmasını önlemek için üzerlerinde çarpı işareti bulunan bir çöp bidonu şeklinin bulunması zorunlu hale getirildi. Bu uygulama, pillerin zararlarından korunmak için atılmış önemli bir adımdır.

Geri dönüşüm ve ekonomik faydaları

TAP Genel Sekreteri Neslihan Boyacılar, atık pillerin geri dönüşümünün ekonomik açıdan da faydalı olduğunu vurguladı. Avrupa’da metal sanayisi maden filizlerine olan bağımlılığını azaltmak için atık pillerden metal geri kazanımını artırıyor. Araştırmalar, atık pillerin değerli metal kaynakları sunduğunu ortaya koyuyor; bu nedenle, bu pillerin çöpe atılması yerine toplanması gerekiyor.

Toplama istatistikleri ve kampanyanın etkisi

2008 yılında 252 ton atık pil toplanırken, 2018 yılında bu rakam 733 ton ile zirve yaptı. 2023 yılında ise toplam 544 ton atık pil toplandı. 2008'den bu yana toplam 8 milyon ton atık pil toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Toplama kutuları ile erişim kolaylığı

TAP, toplama kutularını ücretsiz olarak dağıtarak, vatandaşların pilleri kolayca biriktirmesini sağlıyor. Piller, okullar, marketler ve diğer çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda bulunan kutulara atılabiliyor. Bu sayede, pillerin toplanması ve geri dönüşümü için toplumsal bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor.