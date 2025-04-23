Seferihisar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılını büyük bir coşku içinde kutladı. Çocuk Belediyesi'nde düzenlenen etkinliklerde çocuklar, yüz boyama, atölyeler, palyaço gösterileri ve daha birçok eğlenceli aktiviteyle bayramın keyfini çıkardı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, etkinliklerin başında yaptığı konuşmada, 23 Nisan’ın sadece bir bayram değil, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı önemli bir tarih olduğuna dikkat çekti.

Başkan Yetişkin’den çocuklara mesaj

Başkan İsmail Yetişkin, 23 Nisan’ın Atatürk’ün çocuklara duyduğu güvenin simgesi olduğunu belirterek, şu sözleri söyledi:

“Atatürk sizlere yalnızca bir bayram hediye etmedi. Konuştuğumuz dil, okullarımız, oyun oynadığınız sokaklar ve üzerinde yaşadığımız bu güzel ülke onun hediyesidir. Bizim en büyük görevimiz, Atatürk’ün fikirlerini yaşatmak ve onun hayalini kurduğu çağdaş Türkiye’yi birlikte inşa etmektir.”

Çocuklar için zengin etkinlik programı

Seferihisar Çocuk Belediyesi, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Çocuklar, yüz boyama ve palyaço gösterilerinin yanı sıra resim çalışmaları, doğa atölyeleri ve satranç gibi eğitici aktivitelerle keyifli vakit geçirdi. Ayrıca, çocuklar için özel olarak hazırlanan pickleball sahası büyük ilgi gördü.

Yenilenen Seferihisar Çocuk Belediyesi, çocukların hayal kurduğu, fikir ürettiği ve geleceğe yön verdiği bir merkez haline geldi. Çocuklar, bu alanda doğa ile iç içe aktivitelere katılarak serada çiçek ekme, tavukları besleme ve çevreyi keşfetme fırsatı buldular.

Başkan Yetişkin’in kapanış konuşması

Etkinliklerin sonunda Başkan Yetişkin, “Siz bu ülkenin geleceği değil, bugünün en değerli parçasısınız. Seferihisar çocuklarıyla büyür, çocuklarıyla güzelleşir” diyerek çocuklara olan inancını yineledi.