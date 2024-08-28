Doğu At Ensefaliti nedir?

Doğu at ensefaliti (EEE), Togaviridae ailesine ait bir virüsün neden olduğu ciddi bir beyin iltihaplanmasıdır. Sivrisinek ısırıklarıyla bulaşan bu virüs, insanları, atları ve bazı kuşları etkiler. Enfekte olan kişilerin yaklaşık üçte biri ölüm riski taşır, hayatta kalanlarda ise kalıcı nörolojik bozukluklar gelişebilir.

Belirtiler nelerdir?

Virüs, insan vücuduna girdikten 4 ila 10 gün sonra belirtiler gösterir. İlk belirtiler arasında ani başlayan yüksek ateş, baş ağrısı, titreme ve halsizlik bulunur. İlerleyen aşamalarda, bilinç kaybı, boyun sertliği, nöbetler ve kas zayıflığı gibi nörolojik semptomlar ortaya çıkabilir. Hastalık, tedavi edilmezse koma ve ölüme yol açabilir.

Nasıl korunulur?

EEE virüsünden korunmak için sivrisinek ısırıklarından kaçınılmalıdır. Uzun kollu giysiler ve böcek kovucu ürünler kullanmak, açık havada geçirilen süreyi kısıtlamak etkili korunma yöntemlerindendir. Ayrıca, hastalık belirtilerinde derhal tıbbi yardım alınmalıdır.