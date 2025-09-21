Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde bölgenin yaylaları beyaz örtüyle kaplanırken, manzaralar kartpostalları aratmadı.

Trabzon’da yer yer etkili olan sağanak, yüksek noktalarda kara dönüştü. Çaykara ilçesine bağlı Sultan Murat, Kuşmer ve Mağlakamboz yaylaları ile Araklı-Bayburt kara yolunun Soğanlı Dağı geçidinde kar kalınlığı kısa sürede arttı. Sürücüler, ulaşımda zaman zaman zorluk yaşadı.

Rize’de iki gündür devam eden yağışlar, Kaçkar Dağları ve çevresindeki yaylaları beyaza kapladı. İkizdere ilçesindeki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı’nda gece boyunca süren kar yağışı, bölgeyi kış manzarasına çevirdi. Yaylalarda yaşayanlar, sabah saatlerinde beyaz örtüyle uyandı.

Gümüşhane’de gece etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Torul ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Silve Yaylası’nda sabah uyanan vatandaşlar, kar sürpriziyle karşılaştı. Yayla sakinleri, karla kaplanan dağların görsel şölen sunduğunu belirtti.

Bayburt’ta dün akşamdan itibaren etkisini gösteren soğuk ve yağmur, yüksek rakımlarda kara döndü. Merkeze bağlı Üzengili köyünün Sarı Çiçek Yaylası ile Aydıntepe ilçesindeki 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı zirvesinde bulunan Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri beyaza büründü.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde bölgede soğuk havanın devam edeceğini ve yüksek kesimlerde kar yağışının sürebileceğini aktardı.