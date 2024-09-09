Tunceli’nin Ovacık ilçesinde görevdeyken zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen 4 askerden biri olan Orhan Burak Büyükçaylı’nın eşi Gizem Büyükçaylı, acı haberle birlikte Balıkesir’de doğum yaptı. Şehit haberinin ardından yaşanan dramatik süreç, hem aileyi hem de kamuoyunu derinden etkiledi.

Şehit askerin eşi acı haberle sarsıldı

Tunceli Ovacık’ta meydana gelen kazada Jandarma Uzman Çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş şehit oldu. Ispartalı Orhan Burak Büyükçaylı’nın eşi Gizem Büyükçaylı, doğum hazırlıkları için Balıkesir’deki baba evindeydi. Eşinin şehit olduğu haberini alan Gizem Büyükçaylı, acı haberin etkisiyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede sezaryenle doğum gerçekleştirildi

Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisi’ne kaldırılan Gizem Büyükçaylı, 8 aylık hamile olarak sezaryenle doğuma alındı. Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren Gizem Büyükçaylı’nın sağlık durumu yakından takip ediliyor. Doğumun ardından Gizem Büyükçaylı’nın baba evine Türk bayrağı asıldı ve ailenin acısı daha da derinleşti.

Aile yakınlarından açıklama

Aile yakınlarından İbrahim Bilgin, yaşanan üzücü durumu şu sözlerle aktardı: “Akşam şehit haberini alınca çok üzüldük. Eşinin hamile olduğunu, hastaneye kaldırıldığını duyunca hastaneye geldik. Şehidimizin oğlu sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Allah şehidimize cennet makamı nasip eylesin. Evladına hayırlı ömürler nasip eylesin.”