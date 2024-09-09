CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bor Fizik Tedavi Hastanesi'nin inşaat sürecinin duraklama noktasına geldiğini ve yeni hastanenin temeli dahi atılamadığını açıkladı. Gürer, inşaatın hızla başlaması gerektiğini vurguladı.

İnşaatın duraklama noktası

Bor Fizik Tedavi Hastanesi’nin mevcut durumu, bölgedeki sağlık hizmetleri açısından büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Hastanenin inşaat sürecinin başlaması gerekiyordu, ancak şu ana kadar sadece hafriyat çalışmaları yapıldı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hastanenin temeli dahi atılamadan inşaatın durduğunu belirtti. Gürer, sürecin hızlandırılması gerektiğini vurguladı ve yetkilileri sorumluluk almaya çağırdı.

Proje ve geçmiş durum

2010 yılında hizmete açılan eski Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 6 Şubat 2023 tarihindeki deprem sonrası hasar görerek kapatıldı. Eski hastanenin yerine 2023 yılında yeni bir hastane inşaatı için ihale gerçekleştirildi. 250 yatak kapasiteli yeni hastanenin 2025 yılının Şubat ayında tamamlanması planlanıyordu. Ancak, temelin atılmaması ve projenin duraklaması bu hedefin gerçekleştirilmesini zorlaştırıyor.

Müteahhit problemleri ve ilerleme eksikliği

İnşaat mühendisi Anıl Güzel, inşaat sürecindeki aksaklıkları ayrıntılı bir şekilde anlattı. Müteahhit firması, ödenek eksiklikleri ve diğer nedenlerle inşaatı tamamlamadan projeyi durdurdu. Hafriyat işlemleri seçim öncesinde hızlandırılmıştı, ancak seçim sonrası hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Güzel, şu anda projede ilerleme kaydedilmediğini ve müteahhit firmayla ilgili belirsizliklerin devam ettiğini ifade etti.

Halkın sağlık ihtiyaçları ve gelecek beklentileri

CHP'li Gürer, hastanenin bölge için hayati önem taşıdığını belirterek, inşaatın bir an önce başlaması gerektiğini söyledi. Gürer, hastane inşaatındaki belirsizliklerin bölge halkı ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda endişe yarattığını vurguladı. Hastane inşaatının bir an önce tamamlanarak halkın hizmetine sunulması gerektiğini belirtti.

Sonuç ve çağrı

Bor Fizik Tedavi Hastanesi'nin inşaat süreci, mevcut haliyle birçok sorunu beraberinde getiriyor. Yetkililerin konuyla ilgili hızlı ve etkili çözümler üretmesi gerekiyor. Bölge halkı, sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan bu belirsizliklerin giderilmesini bekliyor.