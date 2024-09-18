İtalya'nın varlıklı bir ailesine mensup 22 yaşındaki Chiara Petrolini, evinin bahçesinde gömülü iki bebek cesedinin bulunmasının ardından tutuklandı. Polis, genç kadını adam öldürme ve ceset saklama suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Olay, tüm ülkede büyük yankı uyandırdı.

Olay, Chiara'nın ailesiyle birlikte New York'ta tatilde olduğu sırada büyükannesinin köpeğinin bahçede kazı yaparak cesetleri bulmasıyla ortaya çıktı. Yapılan DNA testleri sonucu, bebeklerden birinin Chiara’nın çocuğu olduğu tespit edildi.

Savcı Alfonso D'Avino'nun açıklamalarına göre, Chiara'nın 7 Ağustos'ta aile mülkünde gizlice doğum yaptığı ve doğum sonrası bebeği öldürerek bahçeye gömdüğü belirlendi. İkinci bebeğin cesedine yönelik araştırmalar sürerken, bu bebeğin daha önce doğduğu ve cesedin en az bir yıl önce gömüldüğü tespit edildi.

Hamileliğini gizledi

Chiara'nın eski erkek arkadaşı ve bebeklerden birinin babası olduğu düşünülen Emanuele, hamilelikten habersiz olduğunu ifade etti. Yapılan soruşturmalar, Chiara'nın hamile olduğunu öğrendikten sonra hamileliği gizlemek için kendini aç bıraktığını ve kilo almadığını ortaya koydu.

Emanuele'nin annesi Sonia Canrossi, “Eğer oğlum hamilelikten haberdar olsaydı, bu bebeği biz büyütürdük. Chiara, istediği hayatı yaşamaya devam edebilirdi” diye konuştu.

Soruşturma sürüyor

Savcı D'Avino, Chiara’nın anne ve babasının olayla bağlantısının olmadığını ve bu durumdan haberdar olmadıklarını belirtti. Traversetolo Belediye Başkanı Simone Dall'Orto ise varlıklı bir aileye mensup olan Petrolini ailesi hakkında, “Bölgede iyi tanınan, ekonomik sorunları olmayan bir aileden böyle bir olayın yaşanması hepimizi şoke etti” dedi.

İtalya genelinde büyük yankı uyandıran bu trajik olayla ilgili soruşturma sürüyor. İkinci bebeğin babasının kim olduğu ve olayın arkasındaki diğer detaylar, soruşturmanın ilerleyen günlerinde netleşecek.