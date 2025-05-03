Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinin yıldızları Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan ve Devrim Nas, uzun bir aranın ardından yeniden bir araya geldi. Üçlü, Anadolu Efes - Panathinaikos maçını birlikte izlerken objektiflere yansıdı.

Doktorlar kadrosu nostalji yaşattı

2006-2011 yılları arasında yayınlanan ve hâlâ geniş bir hayran kitlesi bulunan Doktorlar dizisinin üç sevilen oyuncusu, İstanbul’da oynanan Anadolu Efes - Panathinaikos basketbol karşılaşmasında bir araya geldi.

Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, Hasan rolünü canlandıran Yağmur Atacan ve Doktor Arslan karakteriyle tanınan Devrim Nas, yıllar sonra aynı karede buluştu.

Yasemin Özilhan’ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf, kısa sürede binlerce beğeni aldı.