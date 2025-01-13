Türk dizi sektöründe yaşanan tekelleşme iddiaları gündemi sarsmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Mehtap Altunok, "Doktorlar" dizisindeki "Jülide" karakteri ile tanınan Altunok, ülkeyi terk etme nedenini açıkladı.

"Hakkımızı helal etmiyoruz"

Altunok, "Çok sevdiğim ülkemi kızımı da yanıma alarak terk ettim. Bizi çok sevdiğimiz işimizi yapamaz hale getirdiler" diyerek, sanat dünyasında karşılaştığı zorlukları dile getirdi. Tekelleşmeye dikkat çeken Altunok, "Ellerindeki oyuncularla bütün piyasayı dijital de dahil domine ettiler. Hakkımızı helal etmiyoruz" şeklinde sert ifadeler kullandı. Bu açıklama, sektördeki diğer oyuncuların da benzer sorunlar yaşadığına dair bir yankı uyandırdı.