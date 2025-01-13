Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 19 Mayıs'taki derbisinde yaşanan olaylara ilişkin yargılama İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı. Mahkeme, futbolcu Mert Müldür’ün tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Olayın ardından yargılama başladı

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki 19 Mayıs derbisinin ardından yaşanan olaylar, İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargı sürecine taşındı. Duruşmada eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanık yargılandı.

Sanık Belgü: "Saldırılara kendimi koruyarak karşılık verdik"

Savunmasını yapan sanık Hulusi Belgü, maç sonrasında yaşanan kargaşayı ve Galatasaraylıların saldırısını anlatırken, kendisinin ve arkadaşlarının savunma amaçlı hareket ettiğini belirtti. Belgü, “Saldırılar nedeniyle kendimi ve arkadaşlarımı korumak amacıyla hareket ettim” dedi.

Müşteki Çelikkıran: "Beni darp eden herkesin hesabını soracağım"

Müşteki Ali Çelikkıran ise mahkemede verdiği ifadesinde, saldırıya uğradığını ve darp eden kişilerden şikayetçi olduğunu dile getirdi. Çelikkıran, "Beni darp eden herkesten şikayetçiyim" diyerek sanıklara yönelik suçlamalarda bulundu.

Zorla getirme kararı verildi

Mahkeme, sanıklar Ertuğrul Karanlık ve Emre Kartal'ın avukatlarının belgesiz mazeret sunmaları nedeniyle zorla getirilmesine karar verdi. Ayrıca, futbolcu Mert Müldür ve diğer tanıkların bir sonraki duruşmada dinlenmesine hükmedildi.

İddianame ve cezalar belirlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin Çelikkıran’ı darp ettikleri ve ağır hakaretlerde bulundukları belirtildi. Sanıklar, vücutta kemik kırılmasına neden olabilecek şekilde kasten yaralama suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. İddianamede, sanıklara 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Takipsizlik kararı alınan kişiler

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve bazı futbolcular hakkında, olayların öncesi ve sonrasındaki eylemleri nedeniyle takipsizlik kararı verildi. Ancak, diğer sanıklar için dava süreci devam etmekte.