Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği (DEÜDER), Türkiye’nin dört bir yanından gelen mezunları 31 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihlerinde Antalya Adalya Elite Lara Otel’de düzenlediği 9. Geleneksel Antalya Buluşması’nda bir araya getirdi. Etkinlik, mezunlar arasındaki dayanışmayı pekiştirmek, üniversiteyle bağları güçlendirmek ve gelecekteki projeleri değerlendirmek amacıyla büyük bir öneme sahipti.

Büyük aile bir araya geldi: “Dokuz Eylüle değer, Dokuz Eylüllüye değer”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı Ali Özalp, Dokuz Eylül mezunlarının böylesine anlamlı bir etkinlikte buluşmasının, büyük bir aile olduklarını bir kez daha gösterdiğini belirtti. Özalp, DEÜDER’in mezunlarına, üniversiteye ve öğrencilere katkı sağlamak amacıyla özveriyle çalıştığını vurgulayarak, "Dokuz Eylüle Değer, Dokuz Eylüllüye Değer" anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Yönetim Kurulu yeni stratejileri değerlendirdi

Buluşma kapsamında DEÜDER Yönetim Kurulu da bir araya gelerek, gelecekteki projeleri ele almak için yüz yüze toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, geçtiğimiz dönemdeki faaliyetler gözden geçirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeler, Mezunlar Günü hazırlıkları ve yeni mezun buluşmalarının detayları tartışıldı.

Gala yemeğinde geçmiş yâd edildi, dostluklar yeniden canlandı

Etkinliğin en özel anlarından biri de geleneksel gala yemeği oldu. Mezunlar, bu özel akşamda bir araya gelerek, yıllar içinde kurdukları dostlukları tazeledi, keyifli anlar yaşadı ve büyük Dokuz Eylül ailesinin bir parçası olmanın gururunu paylaştı. Aynı zamanda, mezunlar deneyimlerini paylaşma fırsatı da buldu.

Geleceğe güçlü adımlar: Dayanışma ve işbirliği pekişiyor

DEÜDER, Dokuz Eylül Üniversitesi mezunları arasında dayanışma kültürünü güçlendirmeyi, iş dünyası ile akademi arasındaki bağı derinleştirmeyi ve mezunların üniversiteye katkılarını artırmayı hedefliyor. Geleneksel Antalya buluşmaları, bu hedef doğrultusunda büyük bir rol oynuyor. Gelecekte, mezunlar arasında daha güçlü bir bağ oluşturmak adına hız kesmeden çalışmalara devam edileceği ve ulusal ve uluslararası düzeyde yeni faaliyetlerin planlandığı belirtiliyor.