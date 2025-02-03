Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından Prens dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Giray Altınok, izinsiz bir şekilde görüntülerinin yasa dışı bir bahis sitesi tarafından kullanıldığını duyurdu.

Yasal süreç başlatıldı

Altınok, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, görüntülerinin bir televizyon reklamından alınıp yasa dışı bir kumar sitesinde montajlanarak yayınlandığını belirtti. Oyuncu, konuya ilişkin yasal işlem başlatıldığını ve olayla kişisel olarak hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

“Bu rezillik benimle alakalı değil”

Altınok açıklamasında, “Arkadaşlar, benim bir televizyon reklamım üzerinden alınan görüntü, yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanılıyor. Direkt olarak yasal işlem başlattık fakat buradan da bilgilendirmek istedim. Bu rezilliğin elbette ki benimle herhangi bir alakası yoktur,” dedi.