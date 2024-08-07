Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), toplumsal hizmet ve öğrenci odaklı yaklaşımlarını güçlendirmek amacıyla bünyesine üç yeni koordinatörlük ekledi. Bu yeni birimlerle DEÜ'de koordinatörlük sayısı 16'ya ulaştı. Yeni kurulan Toplumsal Katkı, Bağımlılıkla Mücadele ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörlükleri, üniversitenin çeşitli alanlardaki faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürütmeyi hedefliyor.

Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü

DEÜ'nün yeni kurulan koordinatörlüklerinden biri olan Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü, üniversite ortamında bağımlılıkla ilgili farkındalığı artırmak ve zararlı alışkanlıklardan korunmak için kapsamlı çalışmalar yapacak. Koordinatörlük, eğitim programları, danışmanlık hizmetleri ve rehabilitasyon destekleri ile öğrencilerin ve personelin sağlığını korumayı amaçlıyor. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, bu yeni birimin sağlıklı bir üniversite ortamı oluşturmak adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü

Toplumsal katkı anlayışını merkezine alan DEÜ, bu alandaki çalışmalarını güçlendirmek için Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü’nü kurdu. Üniversite, toplumsal sorumluluk projeleri ve sosyal hizmetler konusunda önemli adımlar atarak, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 2023-Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nda 'Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk' alanında zirvede yer aldı. Prof. Dr. Yılmaz, bu yeni birimin üniversitenin toplumsal katkı hedeflerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü

Dokuz Eylül Üniversitesi, 112 farklı ülkeden 5 bin 500’ün üzerinde uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, bu öğrenciler için rehberlik, danışmanlık ve uyum süreçlerini destekleyecek. Ayrıca, çeşitli aktivite ve organizasyonlarla uluslararası öğrencilerin İzmir’e ve üniversite hayatına adapte olmalarını sağlayacak. Mezuniyet sonrası da iletişimleri sürdürerek bağlılıklarını artırmayı hedefliyor.

DEÜ'deki koordinatörlükler

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde toplamda 16 koordinatörlük bulunuyor. Bunlar arasında Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Kalite Koordinatörlüğü, Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Kurumsal Veri Yönetim Koordinatörlüğü, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü, Sıfır Atık ve Çevre Yönetimi Koordinatörlüğü, Yurtdışı Lisansüstü Öğrenim Burs Koordinatörlüğü ve 100/2000 Yükseköğretim Kurulu Doktora Bursu Koordinatörlüğü yer alıyor.