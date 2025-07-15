Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle Hakmar ve Tatbak'a kayyım atandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da yaklaşık 800 şubesi bulunan Hakmar ve Tatbak zincir marketlerin sahibi Z.D'nin, örgütün finansörlüğünü yaptığı, polis memurluğundan ihraç edilen C.G'nin de örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Z.D'nin, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda, Hakmar Şirketler Grubu üzerinden Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli para transferi yaptığının da belirlenmesi üzerine, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nce İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zincir marketlerin sahibi Z.D. ile C.G'nin de arasında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Örgüte finansman sağladığı gerekçesiyle Hakmar ve Tatbak şirketlerine kayyum atandı.