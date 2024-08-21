Özellikle sahte mahkeme kararları ve hukuki korku unsurları kullanılarak yapılan dolandırıcılıklar, bireylerin paniğe kapılmasına ve sahte ödemelere yönlendirilmesine neden oluyor

Son yıllarda Türkiye'de dolandırıcılık vakalarının çeşitlenmesi ve yaygınlaşması, hem bireylerin hem de şirketlerin güvenliğini tehdit eder hale geldi. Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın haberine göre Özellikle hukuki maske takarak gerçekleştirilen dolandırıcılıklar, vatandaşları yasal korkularla manipüle eden, panik anında yapılan sahte ödemelerle ilgili yöntemler oldukça artmış durumda. Dijital çağın getirdiği kolaylıklarla birlikte, dolandırıcılar daha sofistike yöntemler kullanarak insanları hedef alıyor. Avukat Berk Yiğit, konuyla ilgili önemli noktalara dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Son yıllarda Türkiye’de en yaygın dolandırıcılık yöntemleri nelerdir?

Birçok farklı dolandırıcılık yöntemi var aslında ama özellikle dikkat çekmek istediğim ve vatandaşlardan bize en çok gelen hukuki bir maske takarak ve yaptırım korkusuyla insanların iradelerinin baskı altına alınarak yapılan dolandırıcılık yöntemleri. İşte ‘Bir suç işlediniz hemen para ödemeniz gerekiyor yoksa hapse girersiniz evinize haciz gelir’ gibi arama konuşmaları, profesyonel hazırlanmış mesajlar hatta sahte hazırlanan mahkeme kararları yöntemleri kullanılabiliyor. İnsanlar haliyle polisten, mahkemeden yani devlet gücünden korktuğu için bir anlık panikle dolandırıcıların bu tuzaklarına düşebiliyor.

Dijital çağın dolandırıcılık yöntemleri üzerindeki etkileri nelerdir?

Dijital çağın dolandırıcılığı çok büyük oranda artırdığını düşünüyorum. Nitekim veriler de bunu doğrular niteliktedir. Çünkü her şeyden önce artık insanlara ulaşmak çok kolay. İnsanların sosyal medya hesaplarına, telefon numaralarına, mail adreslerine vb. birçok iletişim bilgilerine dolandırıcılar rahatça ulaşabiliyor. Örneğin, bir kere bahis oynayan ve telefon numaralarını bahis sitesine veren bir kişinin dataları ele geçirildiği takdirde o kişiye bu minvalde bir tuzak kurmak veya kargo siparişi veren bir kişiye ‘kargonuzu almadınız hakkınızda icra takibi başlatacağız bize para ödeyin’ şeklinde korkutarak baskı altına almak iletişim bilgileriyle hem daha kolay hem de maalesef daha inandırıcı hale geliyor.

Dolandırıcılık yapanlar genellikle hangi teknikleri kullanıyorlar?

Son olarak vatandaşlardan gelen sorulardan rastladığım ve şaşırdığım yöntem şu oldu: dolandırıcılar sahte bir mahkeme kararı hazırlayıp insanlara iletiyorlar. Bu mahkeme kararı hukukçulara göre oldukça amatör çünkü fazlasıyla hata içeriyor ama vatandaşlarımıza göre de profesyonel sayılacak seviyede hazırlanıyor. Bunu detaylandırıp kötü niyetli insanlara yol gösterici olmuş olmayalım, ama vatandaşlarımız lütfen böyle kararlara itimat etmeden önce araştırsınlar veya bir bilene danışsınlar.

UYAP’ı kontrol etsinler

Bireyler ve şirketler dolandırıcılıklardan nasıl korunabilir?

En azından bu temel bilgileri bilmelerinde fayda var: uzlaştırmacılar kişilerden bizzat para istemezler sadece tarafları bir araya getirip teklifleri iletirler. Kişi bir yargılama sonucunda işlediği suçtan dolayı bir adli para cezası yaptırımına maruz kalırsa bunun tahsilatını yapacak olan yine devlettir, bir şahsın IBAN numarasına para gönderilmesi istenmez. Kendilerine sahte bir mahkeme kararı gönderildiği takdirde öncelikle şunu unutmasınlar devletin UYAP dediğimiz çok güzel bir sistemi var, vatandaşlar UYAP vatandaş uygulaması ile E-Devlet üzerinden haklarında açılmış bir dava/icra takibi olup olmadığını görebilirler, böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarında bunu mutlaka kontrol etsinler. Kendilerine tanımadıkları numara veya hesaplardan gelen hiçbir linke tıklamasınlar.

Tazminat davası açabilirler

Dolandırıcılık vakalarında hukuk ve yasal süreçler nasıl işler?

Dolandırıcılığa maruz kalan vatandaşların yapması gereken suç duyurusunda bulunmaktır. Sonrasında savcılık makamları soruşturma başlatacaktır. Sonunda, tespit edilmesi halinde faillerin cezalandırılması söz konusudur. Ayrıca maddi olarak zarara uğrayanlar hukuk mahkemelerinde tazminat davası açabilirler.