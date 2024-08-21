İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan “Kuyu-19” adlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Adnan Üstün’ün yurt dışında olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suç örgütleri ve çetelerle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Yerlikaya, "İzmir’de elebaşılığını Adnan Üstün’ün (yurt dışı firar) yaptığı organize suç örgütüne yönelik Kuyu-19 operasyonu düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalandı," dedi.

Operasyonun Detayları

Açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı'nın koordinasyonunda İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş şube müdürlüklerinin katkılarıyla gerçekleştirilen operasyon, çeşitli suçlar işlediği tespit edilen organize suç örgütü üyelerine yönelikti. Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs gibi suçları işledikleri belirlendi. Operasyonda, ruhsatsız tabancalar da ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, suçta kibirlenenlerin ve halkın huzurunu kaçıranların adalete teslim edileceğini vurgulayarak, "Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim etmeye kararlıyız," şeklinde konuştu.

Operasyonla ilgili detaylı soruşturma ve adli süreç devam ediyor.