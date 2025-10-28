Dolar/TL kuru yeni haftanın ikinci gününe düşüşle başladı. Dolar bir haftanın en düşük seviyesine gerilerken, euro fiyatları da hafif düşüş gösterdi. Vatandaşlar ve yatırımcılar “Bugün dolar ne kadar, euro kaç TL?” sorularına yanıt arıyor.

Dolar endeksi geriledi

Küresel piyasalarda dolar endeksi Salı günü 98,6 seviyesine kadar inerek son bir haftanın en düşük düzeyini gördü.

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentileri ve zayıflayan ekonomik veriler, doların küresel ölçekte değer kaybetmesine yol açtı.

28 Ekim 2025 güncel döviz kurları

Sabah saatlerinde bankalararası piyasada döviz kurları şöyle oluştu:

Döviz Cinsi Alış (TL) Satış (TL) Dolar (USD) 41,9613 41,9678 Euro (EUR) 48,9465 48,9524 Sterlin (GBP) 56,7100 56,7900 (tahmini piyasa değeri)

(Veriler 28 Ekim 2025 Salı, saat 07.15 itibarıyla güncellenmiştir.)

Yatırımcılar temkinli ilerliyor

Uzmanlara göre dolar kurundaki gevşeme, küresel risk iştahındaki artış ve merkez bankalarının faiz politikalarındaki belirsizlikten kaynaklanıyor.

Ekonomistler, yatırımcıların bu süreçte “kısa vadeli pozisyonlar” yerine uzun vadeli stratejilere yönelmesini öneriyor.

Euro ve sterlin de düşüşte

Euro/TL kuru sabah saatlerinde 48,95 TL seviyesinde seyrederken, İngiliz sterlini 56,79 TL’den işlem gördü.

Piyasalarda hafta genelinde sınırlı dalgalanmanın devam etmesi bekleniyor.