22 Ocak Çarşamba günü itibarıyla dolar kuru 35,65 TL’ye ulaşarak yeni bir zirve yaptı. Son haftalarda 35,50 TL direncini aşan dolar, Merkez Bankası’nın faiz kararına odaklandı. Analistler, faiz indirimi sonrası doların nasıl bir yön izleyeceğinin piyasalar tarafından yakından takip edildiğini belirtiyor.

Euro ve Sterlin de yükseliyor

Doların yanı sıra euro ve sterlin de yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Güncel verilere göre:

Euro Kuru : Alış 37,1162 TL, Satış 37,1575 TL

: Alış 37,1162 TL, Satış 37,1575 TL Sterlin Kuru: Alış 43,9550 TL, Satış 44,0124 TL

Faiz kararı etkisi merakla bekleniyor

Yarın açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı, döviz kurları üzerinde etkili olacak. Beklentiler, TCMB’nin 250 baz puan indirime gidebileceği yönünde. Ancak bu indirimin döviz kurlarında büyük bir hareketlilik yaratmayacağı öngörülüyor.