Dolar, Fed'in faiz kararı ve ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası yeni bir zirveye ulaştı. 30 Ocak 2025 itibarıyla döviz kurları nasıl şekillendi?

Dolar kuru yeni rekorunu kırdı

Dolar, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına dair açıklamalarının ardından yaşadığı dalgalanmanın ardından, Fed’in dün aldığı faiz kararı ile yeni bir rekor kırdı. 30 Ocak itibarıyla dolar alış 35,7850 TL, satış ise 35,8082 TL seviyesinde işlem görmekte.

Euro, alış 37,3734 TL ve satış 37,4577 TL seviyelerinden işlem görüyor. Sterlin ise alış 44,5744 TL ve satış 44,6457 TL'den fiyatlanıyor.

30 Ocak 2025 döviz kurları şöyle: