Bursa’nın Orhangazi ilçesinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, F.T. yönetimindeki otomobil, önünde ilerleyen Sefer O. (52) idaresindeki çelik rulo yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi ve araçta bulunan P.A. (29) ile sürücü F.T. (28) araç içinde sıkıştı.

Kurtarma operasyonu seferberliği!

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis’e bildirerek yardım istedi. Olay yerine hızla sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan iki genç, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mucizevi şekilde hayatta kaldılar

Hastanede tedavi altına alınan gençlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlatırken, kazanın nasıl gerçekleştiği ve olası ihmaller araştırılıyor.