52 hafta önce 34,04 TL seviyesinde olan Dolar/TL, bugün 42,19 liraya çıkarak önemli bir rekora imza attı. Uzmanlar, kurun önümüzdeki dönemde küresel gelişmeler ve olası ticaret anlaşmalarına bağlı olarak dalgalanabileceğine dikkat çekiyor.

Günün ilk bölümünde kur 42,05 civarında yatay bir seyir izlerken, önceki gün yüzde 0,2 artışla 42,05’ten kapanmıştı. Aynı dakikalarda euro/TL 48,85 , sterlin/TL ise 56,07 seviyelerindeydi.

Küresel piyasalarda ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair olumlu sinyaller, doları yukarı taşıdı. Dolar/TL , haftanın son işlem gününde 42,19 seviyesini görerek son 52 haftanın en yüksek değerine ulaştı.

