İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri Kiraz Çok Amaçlı Pazaryeri’nde gerçekleşti. Yurttaşlar, konserler, sergiler ve çocuk atölyeleriyle Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kutlama programı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun marşlarıyla başladı. Türk Halk Müziği Orkestrası, Kültür Orkestrası ve Türk Sanat Müziği Muhtarlar Korosu’nun konserleri izleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Kiraz’daki etkinliklerde “Atatürk’ün Yurt Gezileri” sergisi açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları, Cumhuriyet Oyunu adlı gösteriyi sahneledi.

Mini disko, sihirbaz, palyaço, yüz boyama ve VR deneyim alanları çocuklar için keyifli anlar sundu. Gençlik spor deneyim alanları ve zeka oyunları atölyeleri katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

“Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri 29 Ekim’e kadar Menemen, Menderes, Bergama, Tire, Selçuk ve Dikili’de devam edecek. Bayram günü Selçuk’ta bando gösterisi, kortej yürüyüşü ve konserlerle coşku doruğa ulaşacak.