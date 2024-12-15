15 Aralık 2024 itibarıyla döviz kurlarındaki hareketlilik, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle dikkat çekiyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı ve ABD enflasyon verilerinin pozitif etkileri, dolar başta olmak üzere döviz fiyatlarını yukarı taşıdı.

Dolar/TL: Kritik eşiğe yakın

Dolar, küresel piyasalarda rekor seviyelerde seyrediyor ve 35 lira eşiğine oldukça yakın. Bugünkü fiyatlar şöyle:

Dolar Alış: 34,9194 TL

34,9194 TL Dolar Satış: 34,9739 TL

Euro/TL: Yükseliş devam ediyor

Euro, ECB faiz kararlarının etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Güncel euro fiyatları:

Euro Alış: 36,7004 TL

36,7004 TL Euro Satış: 36,7420 TL

Sterlin/TL: Zirvede seyrediyor

İngiliz sterlini, piyasadaki hareketlilikten en çok etkilenen para birimlerinden biri. Bugünkü fiyatlar:

Sterlin Alış: 44,0878 TL

44,0878 TL Sterlin Satış: 44,1241 TL