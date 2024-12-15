Bocce Takımı antrenörü Talia Dıranaz, elde ettikleri başarının ardından yeni hedeflerinin 1. Lig olduğunu belirtti. Takım, 19-22 Aralık tarihleri arasında Ankara Kahramankazan’da düzenlenecek 2. Lig müsabakalarında mücadele edecek. Bu zorlu turnuvada 16 takım yer alacak ve Karabağlar ekibi, çalışmalarını sistemli bir şekilde sürdürüyor.

Başkan Kınay’dan Sporculara Destek

Başarılarını Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ı ziyaret ederek kutlayan takım, burada coşkuyla karşılandı. Sporcuları tebrik eden Başkan Kınay, Karabağlar’ı sporun farklı dallarında başarıyla temsil ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Azminiz ve başarılarınızla Karabağlar’ın gururu oldunuz. Sizler gibi genç sporcuların örnek olması bizim için büyük önem taşıyor. 2025 yılı itibarıyla ilçemizde spor yapan bireylere daha fazla destek sağlayacağız. Başarılarınızın ulusal ve uluslararası arenada daha fazla görünür olması için elimizden geleni yapacağız.”

Sporculara Teşekkür ve Hediyeler

Ziyaretin sonunda, Başkan Kınay sporcular Erhan Aytürk, Çınar Ergül, Muammer Ünal, İlke Adak, Günsu Gökduman ve antrenörleri Talia Dıranaz’a teşekkür ederek hediyeler takdim etti. Ayrıca, yaklaşan 2. Lig müsabakalarında takımın başarılarının devamını diledi.

Karabağlar Belediyesi Bocce Takımı’nın 1. Lig hedefi doğrultusunda sergileyeceği performans, büyük bir heyecanla bekleniyor.