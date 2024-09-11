Bugün (11 Eylül 2024), serbest piyasada dolar 34,07 TL’den, Euro ise 37,68 TL’den işlem görüyor. Dolar, güne yüzde 0,06’lık bir artışla başlarken, Euro’da yüzde 0,29 oranında bir yükseliş yaşandı.

Dolar kuru: Alış 34,04 TL - Satış 34,07 TL

Alış 34,04 TL - Satış 34,07 TL Euro kuru: Alış 37,62 TL - Satış 37,68 TL

Bu hareketler, döviz kurlarındaki oynaklığın devam ettiğini gösteriyor. Dolar son bir yılda yüzde 26,76 değer kazanırken, Euro ise yüzde 30,28 oranında bir artış yaşadı. Sterlin ise 44,67 TL seviyesinde işlem görüyor ve son bir yıllık artışı yüzde 32,76 civarında.

Döviz piyasalarındaki bu dalgalanmalar, özellikle dış ticaret ve yatırımcılar için önemli ekonomik göstergeler arasında yer alıyor. Gelişmeleri yakından takip etmek, yatırım kararlarını doğru yönlendirmek açısından kritik olabilir.