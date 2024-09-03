Dolar, güne yüzde 0.10 oranında yükselişle başlarken, euro ise yüzde 0.04 oranında düşüş kaydetti. İşte güncel döviz kurları ve piyasadaki son gelişmeler...

Dolar ve Euro kurları güne nasıl başladı?

Serbest piyasada dolar, 33.9272 TL'den güne başlarken, saat 09:30 itibarıyla 33.9382 TL'den alınıp 33.9518 TL'den satılıyor. Dolar, düne göre yüzde 0.10 oranında yükseliş gösterdi. Euro ise 37.5310 TL seviyesinden güne başladı ve 37.5371 TL'den alınıp 37.5753 TL'den satılıyor. Euro'da düne göre yüzde 0.04 oranında hafif bir düşüş gözlendi.

Döviz piyasasında son durum

Dolar, 2 Eylül 2024'te en yüksek 34.0946 TL'yi, en düşük ise 33.8731 TL'yi görerek günü 33.8918 TL'den kapatmıştı. Euro ise aynı gün en yüksek 37.7689 TL'ye, en düşük 37.5126 TL'ye ulaşarak günü 37.5469 TL seviyesinde tamamladı.

Sterlin ise 3 Eylül sabahı itibarıyla 44.5633 TL'den alınıp 44.5932 TL'den satılıyor. Sterlin kuru, güne yüzde 0.22 oranında düşüşle başladı.

Aylık ve yıllık performans

Dolar, yılbaşında 29.7714 TL seviyesinde bulunurken, bugünkü değerine göre yüzde 13,96 oranında artış gösterdi. Son bir yılda ise dolar, 26.7286 TL'den 33.9272 TL'ye yükselerek yüzde 26,93 değer kazandı.

Euro, yılbaşında 32.5562 TL seviyesindeyken bugüne kadar yüzde 15,28 oranında değer kazandı. Son bir yıllık dönemde ise euro, 28.8102 TL'den 37.5310 TL'ye çıkarak yüzde 30,27 oranında artış kaydetti.

Sterlin ise yılbaşındaki 37.7568 TL seviyesinden yüzde 17,87 artışla 44.5038 TL seviyesine yükseldi. Son bir yılda sterlin, 33.6581 TL'den 44.5038 TL'ye yükselerek yüzde 32,22 oranında değer kazandı.