Sabah saatlerinde bulutlu, öğleden sonra yağışlı

Sabah saatlerinde yer yer bulutlu bir hava hakim olacak, ancak öğleden sonra başlayan sağanak yağışlar akşam saatlerine kadar sürebilir. Yağışların, özellikle akşam trafiğinde sürücüler için dikkat edilmesi gereken koşulları oluşturması bekleniyor.

Rüzgar hızı artıyor

Meteoroloji, rüzgar hızının da artacağını ve zaman zaman 25 km/saat hızına ulaşabileceğini belirtiyor. Bu durum, yağışla birleştiğinde zorlu hava koşulları yaratabilir.

Hafta sonu ne bekleniyor?

Hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarının tekrar artacağı tahmin ediliyor. Ancak, bugün yaşanacak yağışlar ve rüzgarlı hava, Uşak'ta serin bir gün geçireceğimizin işareti. Hafta sonu planı olanların, hava durumunu yakından takip etmeleri öneriliyor.