Serbest piyasada döviz kurları, 16 Ağustos 2024 itibarıyla yükselme eğilimi gösterdi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dolar ve euro'nun güncel alış ve satış fiyatları belirlendi.

Güncel döviz fiyatları

Dolar: 33,6960 TL

33,6960 TL Euro: 37,0160 TL

Son durum ve karşılaştırma

Son kapanışta doların değeri 33,62 TL, euro'nun değeri ise 36,98 TL olarak kaydedilmişti. Bugün itibarıyla doların alış fiyatı 33,6940 TL, satış fiyatı ise 33,6960 TL olarak belirlenmişken, euro'nun alış fiyatı 37,0140 TL, satış fiyatı ise 37,0160 TL olmuştur.