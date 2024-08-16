Çanakkale Savaşları'nın yapıldığı bu tarihi alandaki yangın, çevre köylerde paniğe neden olurken, Anzak Koyu'nun da alevlerden etkilendiği dron görüntüleriyle ortaya çıktı.

Yangın başlangıcı ve yayılma süreci

Yangın, dün sabah saat 09.51'de Büyükanafarta köyü yakınlarında bir ziraat arazisinde başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, ormanlık alanlara sıçradı ve kısa sürede Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Gece boyunca karadan müdahaleler sürerken, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava destekli söndürme çalışmalarına başlandı.

Dron ile erişilen görüntüler ve müdahale

Yangının etkilediği Anzak Koyu, dron ile havadan görüntülendi. Görüntüler, alevlerin tarihi alanlarda yarattığı zararı net bir şekilde ortaya koydu. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle birlikte yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Kontrol çabaları ve durum değerlendirmesi

Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem karadan hem de havadan süren müdahaleler devam ediyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının yayılmasını önlemek ve bölgedeki tarihi alanları korumak için tüm olanaklarını seferber ediyor.