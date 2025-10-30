TBMM’ye sunulan kanun teklifiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim borcu bulunan emeklilerin maaşlarından yüzde 25’e kadar kesinti yapılması öngörülüyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, bu değişiklikten 1 milyondan fazla emeklinin etkileneceğini açıkladı.

Hangi emekliler etkilenecek?

Ertüzün, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, “Bazı kişiler memuriyetten ayrıldıktan sonra genel sağlık sigortası prim borcu doğabiliyor. Daha sonra yeniden memuriyete döndüklerinde ya da sigortalı bir işte çalıştıklarında bu borç sorgulanmadan emeklilik işlemleri yapılıyor” ifadelerini kullandı.

SGK Başkan Yardımcısı, özellikle BAĞ-KUR’luların emekli aylığı bağlanmadan önce borç sorgusundan geçtiğini, ancak SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinde bu sorgulamanın yapılmadığını belirtti. Bu nedenle geçmiş prim borçlarının emeklilik sonrası fark edildiğini dile getirdi.

1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek

Yeni düzenlemeyle prim borcu olan emeklilerin maaşlarından yapılacak kesintiler 1 Ocak 2026 itibarıyla başlayacak. Uygulama kapsamında, memuriyetten veya SSK’dan emekli olup ara dönemlerde genel sağlık sigortası borcu bulunan 961 bin kişi bulunuyor. Ayrıca 1999 öncesi sigortalılığı başlayan ve borcu devam eden 304 bin kişi de bu kapsama dahil olacak.

Dul ve yetim aylıklarında da kesinti yapılabilecek

Kanun teklifinin yasalaşması halinde, dul ve yetim aylığı alan kişilerin de vefat eden sigortalının prim borcu bulunması durumunda maaşlarından yüzde 25’e kadar kesinti yapılabilecek.