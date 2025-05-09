Dolar 38,74 TL’den, euro ise 43,57 TL’den işlem görüyor. 9 Mayıs 2025 güncel döviz kurları ve piyasa verileri haberimizde.

9 Mayıs 2025 Cuma günü itibariyle dolar ve euro kurunda yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. Saat 09:30 itibarıyla dolar 38,74 TL, euro ise 43,57 TL seviyesinden işlem görüyor. Serbest piyasadaki döviz fiyatlarındaki anlık gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Serbest piyasada dolar ve euro kaç TL?

9 Mayıs Cuma sabahı itibarıyla dolar, 38,7276 TL’den alınıp 38,7411 TL’ye satılıyor. Dolar kuru, önceki güne göre yüzde 0,29 oranında değer kazandı.

Euro ise 43,5126 TL’den alınıp 43,5764 TL’den satılırken, günlük değişim yüzde 0,28 seviyesinde gerçekleşti.

Sterlin ise 51,3110 TL’den işlem görüyor.

Doların son 24 saatlik hareketi

Dün dolar en düşük 37,7857 TL, en yüksek 38,6663 TL seviyelerini gördü ve günü 38,6240 TL’den kapattı. Bugün açılışta yüzde 0,75 oranında artış kaydedildi.

Aylık ve yıllık dolar performansı

Aylık değişim: Mayıs başına göre 0,29 TL artışla yüzde 0,75 yükseldi.

Yılbaşından bu yana: 35,3663 TL’den 38,7363 TL’ye yükseldi. Yüzde 9,53 değer kazandı.

Son bir yıl: 32,2568 TL’den bu seviyeye gelerek yüzde 20,09’luk artış gösterdi.

Euronun piyasa performansı

Aylık değişim: Euro, Mayıs ayının başına göre 0,02 TL artarak yüzde 0,05 oranında yükseldi.

Yılbaşına kıyasla: 36,4849 TL’den 43,5596 TL’ye çıkarak yüzde 19,39 oranında arttı.

Yıllık değişim: 34,8155 TL'den bu seviyeye ulaşarak yüzde 25,12 değer kazandı.

Sterlin kuru da yükselişte

Aylık performans: Bu ayın başına göre 0,12 TL artışla yüzde 0,22 yükseldi.

Yılbaşına göre: 43,9782 TL’den 51,2887 TL’ye çıkarak yüzde 16,62 artış gösterdi.

Yıllık değişim: 40,4644 TL’den 51,2887 TL’ye çıkarak yüzde 26,75 oranında yükseldi.