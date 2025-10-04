Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından döviz piyasalarında dalgalı seyir devam ediyor. 4 Ekim 2025 itibarıyla dolar ve euro fiyatları yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde. İşte güncel döviz kurları.

Dolar ve euro fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri döviz piyasalarının yönünü belirlemeye devam ediyor.

4 Ekim sabahı itibarıyla döviz piyasalarında son durum şu şekilde:

Para Birimi Alış (TL) Satış (TL) Dolar (USD) 41,6527 41,7158 Euro (EUR) 48,9302 49,0312

Verilere göre dolar/TL kuru 41,71 seviyesinde, euro/TL kuru ise 49,03 civarında işlem görüyor.

Enflasyon verileri dövizi etkiledi

TÜİK’in dün açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamları, döviz piyasalarında kısa vadeli hareketlilik yarattı.

Küresel piyasalardaki jeopolitik gelişmeler ve ABD dolar endeksindeki dalgalanmalar da TL üzerindeki baskıyı artırıyor.

Küresel etkenler belirleyici

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararları ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikaları da kurlardaki yönü belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Uzmanlar, Ekim ayında dövizde sınırlı dalgalanmanın devam edebileceğini öngörüyor.